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3 мяча, сделавшие Украину чемпионами мира. И еще 1 корейский гол
Видео, которые вы посмотрите и тут же почнете щиро радіти за збірну України з футболу.
Украина впервые стала чемпионом мира среди футболистов до 20 лет. В финале они победили сборную Южной Кореи.
Азиаты забили первыми. На пятой минуте Канин Ли реализовал пенальти за снос Чонмин Кима.
На 34-й Владислав Супряга сравнял счет. Он сориентировался в штрафной после серии рикошетов и проткнул мяч в сетку.
На 53-й Супряга сделал дубль и вывел украинцев вперед. После прохода Юхима Конопли мяч отскочил к форварду жовто-блакитных в штрафной, и Влад мягко пробил в дальний угол.
А на 89-й минуте Георгий Цитаишвили обокрал южнокорейцев, убежал в контратаку со своей половины поля и пробил в дальний угол. Голкипер Гванён Ли пропустил мяч под рукой и принес Украине золотые медали.
3:1 – жовто-блакитные стали чемпионами мира U-20.
- В плей-офф помимо Южной Кореи Украина последовательно обыграла Панаму, Колумбию и Италию.
- В 1977-м сборная СССР выигрывала ЮЧМ, но ФИФА признает официальными подобные молодежные турниры, проходившие с 1981 года.
Сборная Украины выиграла молодежный ЧМ. Как так получилось и что ее роднит с Россией-2018