Украина впервые стала чемпионом мира среди футболистов до 20 лет. В финале они победили сборную Южной Кореи.

Азиаты забили первыми. На пятой минуте Канин Ли реализовал пенальти за снос Чонмин Кима.

На 34-й Владислав Супряга сравнял счет. Он сориентировался в штрафной после серии рикошетов и проткнул мяч в сетку.

На 53-й Супряга сделал дубль и вывел украинцев вперед. После прохода Юхима Конопли мяч отскочил к форварду жовто-блакитных в штрафной, и Влад мягко пробил в дальний угол.

А на 89-й минуте Георгий Цитаишвили обокрал южнокорейцев, убежал в контратаку со своей половины поля и пробил в дальний угол. Голкипер Гванён Ли пропустил мяч под рукой и принес Украине золотые медали.

3:1 – жовто-блакитные стали чемпионами мира U-20.

В плей-офф помимо Южной Кореи Украина последовательно обыграла Панаму, Колумбию и Италию.

В 1977-м сборная СССР выигрывала ЮЧМ, но ФИФА признает официальными подобные молодежные турниры, проходившие с 1981 года.

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