Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин вместе с молодежной сборной Украины стал чемпионом мира среди футболистов U-20.

В финале его команда переиграла Южную Корею – 3:1. Единственный мяч Лунин пропустил с пенальти. Помимо этого голкипер сделал впечатляющий сэйв на 70-й минуте, который не позволил сопернику вернуться в игру.

Директорат турнира признал Андрея лучшим вратарем чемпионата и вручил ему «Золотую перчатку».

С победой на ЧМ Лунин стал одним из трех игроков мадридского «Реала», который выиграл трофей в сезоне-2018/19. Помимо украинца Матео Ковачич в составе «Челси» выиграл Лигу Европы, а Хамес Родригес с «Баварией» взял чемпионат и Кубок Германии. Об этом сообщает украинская версия Tribuna.com.

«Мадрид» в этом футбольном году занял третье место в Примере, дошел до полуфинала Кубка Испании и вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от амстердамского «Аякса».

Андрей Лунин принадлежит «бланкос», но прошедший розыгрыш чемпионата Испании провел в аренде в «Леганесе». Он отыграл в Примере пять матчей, в которых пропустил пять мячей.

Сборная Украины выиграла молодежный ЧМ. Как так получилось и что ее роднит с Россией-2018

Качай приложение Eurosport для iOS или Android