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Месси, Агуэро и Алвес выигрывали ЧМ U-20 и добились очень многого. Теперь очередь украинских парней
Не удивляйтесь, если через 7 лет они выиграют взрослый ЧМ.
Сборная Украины стала чемпионом мира U-20. Парни мощно прошлись по турниру в Польше и заслуженно подняли над головой главный трофей. Раз в два года меняются декорации, но неизменным остается одно: примерно через 5-7 лет после завершения мирового первенства мир понимает, какие таланты на самом деле играли в юношеском возрасте.
Возможно, украинские парни тоже станут легендами. Забег Георгия Цитаишвили за третьим голом Украины, например, очень напомнил раннего Гарета Бэйла, а автор дубля Владислав Супряга манерой игры – Роберта Левандовского.
Если ребят с фотографиями было мало, то на других чемпионатах мира U-20 в новом тысячелетии чемпионами становились другие, но чуть менее яркие игроки: Вилли Кабальеро, Фернандиньо, Даниэль Карвальо, Лукас Билья, Эсекиэль Гарай, Пабло Сабалета, Эвер Банега, Оскар, Аллан, Данило, Фернандо («Спартак»), Люка Динь, Сергей Милинкович-Савич.