Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу национальной команды на чемпионате мира-2019 среди футболистов до 20 лет.

«Объединившись, сделать невозможное – это наша национальная идея. Сборная Украины по футболу U-20 – вы невероятные! Вы – победители, вы – наша надежда, вы – свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина даже больше!» – написал Зеленский в фейсбуке.

Украина в финале чемпионата мира U-20 победила Южную Корею – 3:1. Дубль сделал Владислав Супряга.

Владимир Зеленский – шестой президент Украины, он вступил в должность 20 мая 2019 года.

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