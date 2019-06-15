Капитан молодежной сборной Украины Валерий Бондарь прокомментировал победу в чемпионате мира-2019.

«Не знаю, как это передать словами. Думаю, тот, кто выигрывал крупные турниры, тоже не сможет это передать словами. Это невероятные эмоции. Это победа, прежде всего, для всей Украины, для болельщиков, которые нас поддерживали, переживали, для наших родных, близких.

Хочу сказать огромное спасибо нашему тренерскому штабу, который вел нас к этому всему. И всем ребятам, которые отдавались во всех матчах полностью. Мы в это верили, мы это заслужили.

В раздевалку лучше не заходить сейчас», – сказал Бондарь в эфире Первого национального украинского телеканала. Его цитирует Tribuna.com.

Украина впервые стала чемпионом мира среди молодежных команд.

В финале она обыграла Южную Корею со счетом 3:1, дубль сделал Владислав Супряга.

Месси, Агуэро и Алвес выигрывали ЧМ U-20 и добились очень многого. Теперь очередь украинских парней

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