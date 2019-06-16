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Девушка автора чемпионского дубля Украины на ЧМ. Далее без слов – просто смотри

Девушка автора чемпионского дубля Украины на ЧМ. Далее без слов – просто смотри
Евгений Коростелев

60 мин. назадОбновлено 48 мин. назад

Дарья Савина – красота и вдохновение.

Нападающий сборной Украины U-20 Владислав Супряга оформил дубль в финале турнира и принес стране первое в истории золото мирового первенства.

Возможно, ничего бы этого не было, если бы не подруга игрока Дарья Савина. Девушка своей красотой и формами точно вдохновляла любимого на подвиги.

  • Украина впервые в истории стала чемпионом мира. В 1977 году СССР победил на ЮЧМ, но турнир позже назвали экспериментальным, официально ФИФА считает историю чемпионатов с 1981-го.
  • Супряга забил два гола на чемпионате мира – оба в финале.
  • 19-летний нападающий на клубном уровне выступает за киевское «Динамо».
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