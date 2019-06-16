Нападающий сборной Украины U-20 Владислав Супряга оформил дубль в финале турнира и принес стране первое в истории золото мирового первенства.

Возможно, ничего бы этого не было, если бы не подруга игрока Дарья Савина. Девушка своей красотой и формами точно вдохновляла любимого на подвиги.

Украина впервые в истории стала чемпионом мира. В 1977 году СССР победил на ЮЧМ, но турнир позже назвали экспериментальным, официально ФИФА считает историю чемпионатов с 1981-го.

Супряга забил два гола на чемпионате мира – оба в финале.

19-летний нападающий на клубном уровне выступает за киевское «Динамо».

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