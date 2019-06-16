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Украинские чемпионы сорвали пресс-конференцию тренера победным фонтаном шампанского

Украинские чемпионы сорвали пресс-конференцию тренера победным фонтаном шампанского
Eurosport

51 мин. назад

Живые эмоции главных героев турнира.

Футболисты молодежной сборной Украины прервали победную пресс-конференцию главного тренера команды Александра Петракова.

Игроки ворвались в зал, облили тренера шампанским и прыгали вокруг стола с криками «чемпионы-чемпионы, оле-оле-оле».

  • Украина в финале чемпионата мира U-20 обыграла Южную Корею – 3:1. Дубль сделал Владислав Супряга.
  • Сборная с постсоветского пространства впервые стала чемпионом мира среди молодежных команд.

Месси, Агуэро и Алвес выигрывали ЧМ U-20 и добились очень многого. Теперь очередь украинских парней

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