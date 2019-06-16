Украинские чемпионы сорвали пресс-конференцию тренера победным фонтаном шампанского
Живые эмоции главных героев турнира.
Футболисты молодежной сборной Украины прервали победную пресс-конференцию главного тренера команды Александра Петракова.
Игроки ворвались в зал, облили тренера шампанским и прыгали вокруг стола с криками «чемпионы-чемпионы, оле-оле-оле».
- Украина в финале чемпионата мира U-20 обыграла Южную Корею – 3:1. Дубль сделал Владислав Супряга.
- Сборная с постсоветского пространства впервые стала чемпионом мира среди молодежных команд.
Месси, Агуэро и Алвес выигрывали ЧМ U-20 и добились очень многого. Теперь очередь украинских парней
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