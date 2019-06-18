Украинский журналист Артем Франков осудил болельщиков, которые критикуют футболистов молодежной сборной за использование русского языка.

«Не обошлось без визгливых сетований: мол, выигрывают наши футболисты, но по-украински недостаточно говорят... Так что, может, от титула чемпионов мира отказаться, если в сборной игроки и тренеры по-русски говорили?! Какие еще варианты и недовольства от «патриотов» нас ждут?!» – написал Франков.

В реплаях журналист привел ссылку на материал Миколы Нагорного с сайта «Воля народу», который осуждал основную команду.

«Единственный, кто из состава этой сборной говорит на украинском, это Роман Яремчук, но он уроженец Львова и априори не может не общаться на украинском. Удивляет Андрей Шевченко. Он как главный тренер должен быть примером для игроков, разговаривая на украинском языке. Свое обещание, которое дал перед телекамерами несколько лет назад, он так и не выполнил. И, похоже, выполнять не собирается. Конечно, это очень хорошо – владеть итальянским и английским языками. Но как можно до сих пор не выучить язык своей страны?! Это непонятно и обидно для государства, которое он представляет!» – написал Нагорный.

Сборная Украины U-20 стала чемпионом мира 2019 года.

В финале украинцы одолели Южную Корею со счетом 3:1.

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