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Украинским футболистам пообещали по 750 долларов за победу на ЧМ U-20. Деньги они так и не получили
Почти как стоимость трансфера Сутормина в «Зенит».
Защитник украинского клуба «Десны» Юхим Конопля рассказал о премиальных футболистам молодежной сборной Украины за победу на чемпионате мира U-20.
«После победы нам пообещали, что не обидят. В результате официально от государства выделили по 18 тысяч гривен (750 долларов или 48 тысяч рублей. – Прим. Eurosport). Деньги до сих пор мы не получили», – признался Конопля YouTube-каналу «Профутбол».
В решающем матче ЧМ-2019 украинские футболисты обыграли сборную Южной Кореи со счетом 3:1. Премия главному тренеру Александру Петракову составила 21,6 тысячи гривен. Его троим помощникам – по 10 тысяч.
- Команда Петракова завершила турнир без поражений.
- В 2019 году за победу на чемпионате Европы украинская команда получила 500 тысяч долларов.
- Швейцарский президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм зарабатывает 20 тысяч евро в месяц.
Говорят, «Зенит» купил Сутормина за 50 тысяч рублей. Но реальных доказательств – ноль