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Вратарь молдавской молодежки пропустил между ног после верхового удара головой. Это финиш

Вратарь молдавской молодежки пропустил между ног после верхового удара головой. Это финиш
Eurosport

1 час назад

Специально так ни за что не получится.

Сборная Молдавии крупно проиграла Хорватии в отборочном матче молодежного чемпионата Европы-2019 со счетом 0:4.

Самый жесткий гол был забит на 50-й минуте. Никола Влашич, выступающий за «Эвертон», несильно пробил головой после подачи углового.

Вратарь Николай Чеботари хотел забрать мяч после приземления, но тот подло отскочил киперу между ног и попал в сетку.

  • Молдавия уже лишилась шансов на попадание на молодежный Евро-2019.
  • Влашич провел 16 матчей за «Эвертон», забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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