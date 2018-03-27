Вратарь молдавской молодежки пропустил между ног после верхового удара головой. Это финиш

Сборная Молдавии крупно проиграла Хорватии в отборочном матче молодежного чемпионата Европы-2019 со счетом 0:4.

Самый жесткий гол был забит на 50-й минуте. Никола Влашич, выступающий за «Эвертон», несильно пробил головой после подачи углового.

Вратарь Николай Чеботари хотел забрать мяч после приземления, но тот подло отскочил киперу между ног и попал в сетку.

Молдавия уже лишилась шансов на попадание на молодежный Евро-2019.

Влашич провел 16 матчей за «Эвертон», забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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