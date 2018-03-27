Eurosport
Вратарь молдавской молодежки пропустил между ног после верхового удара головой. Это финиш
Специально так ни за что не получится.
Сборная Молдавии крупно проиграла Хорватии в отборочном матче молодежного чемпионата Европы-2019 со счетом 0:4.
Самый жесткий гол был забит на 50-й минуте. Никола Влашич, выступающий за «Эвертон», несильно пробил головой после подачи углового.
Вратарь Николай Чеботари хотел забрать мяч после приземления, но тот подло отскочил киперу между ног и попал в сетку.
- Молдавия уже лишилась шансов на попадание на молодежный Евро-2019.
- Влашич провел 16 матчей за «Эвертон», забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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