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Италия U-21 - Польша U-21

Чемпионат Европы U-21 - 19 июня 2019

Футбол, Чемпионат Европы U-21. Следите за матчем Италия U-21 – Польша U-21 на Eurosport.ru! 19 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Луиджи Ди Бьяджо или Чеслав Михневич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Италия U-21 и Польша U-21 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Италия U-21 и Польша U-21, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

