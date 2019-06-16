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- 2-ой тайм
- Йозвяк90'
- Грабара90'
- МихалякЙозвяк90'
- МбензаСалемакерс90'
- ЯгеллоБохневич88'
- Кулс84'
- Де НорреАмузу80'
- Шиманьский79'
- Бьелик72'
- Лейя ИсекаВерсхарен63'
- Бьелик52'
- Лукебакио48'
- 1-ый тайм
- Фас40'
- Журковский26'
- Лейя Исека16'
Перед матчем
Онлайн
Польша U-21 - Belgium U-21
Чемпионат Европы (до 21 года) - 16 июня 2019
Футбол, Чемпионат Европы (до 21 года). Следите за матчем Польша U-21 – Belgium U-21 на Eurosport.ru! 16 июня 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Чеслав Михневич или Йохан Валем? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Польша U-21 и Belgium U-21 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Польша U-21 и Belgium U-21, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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