Польша U-21
Завершено
0
3
-
2
0
19:30
16.06.19
Мапеи
Belgium U-21
Чемпионат Европы (до 21 года) • Группа А
Групповой этап
  • 2-ой тайм
  • Польша U-21
  • Belgium U-21
  • Йозвяк
    90'
  • Грабара
    90'
  • МихалякЙозвяк
    90'
  • МбензаСалемакерс
    90'
  • ЯгеллоБохневич
    88'
  • Кулс
    84'
  • Де НорреАмузу
    80'
  • Шиманьский
    79'
  • Бьелик
    72'
  • Лейя ИсекаВерсхарен
    63'
  • Бьелик
    52'
  • Лукебакио
    48'
  • 1-ый тайм
  • Польша U-21
  • Belgium U-21
  • Фас
    40'
  • Журковский
    26'
  • Лейя Исека
    16'
Перед матчем

Онлайн
Польша U-21 - Belgium U-21
Чемпионат Европы (до 21 года) - 16 июня 2019

Футбол, Чемпионат Европы (до 21 года). Следите за матчем Польша U-21 – Belgium U-21 на Eurosport.ru! 16 июня 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Чеслав Михневич или Йохан Валем? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Польша U-21 и Belgium U-21 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Польша U-21 и Belgium U-21, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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