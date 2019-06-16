Италия U-21
Завершено
0
3
-
1
0
22:00
16.06.19
Стадион Даль'Ара
Испания U-21
Чемпионат Европы (до 21 года) • Группа А
Групповой этап
  • 2-ой тайм
  • Италия U-21
  • Испания U-21
  • БонифациБастони
    88'
  • ОйярсабальМир
    85'
  • Солер
    83'
  • Пеллегрини (P)
    82'
  • Орсолини
    70'
  • СубельдияФорнальс
    67'
  • Кьеза
    64'
  • КинКутроне
    60'
  • Мандрагора
    49'
  • Перерыв
  • Италия U-21
  • Испания U-21
  • РуисМерино
    45'
  • 1-ый тайм
  • Италия U-21
  • Испания U-21
  • ДзаньолоОрсолини
    42'
  • Кьеза
    36'
  • Дзаньоло
    25'
  • Вальехо
    24'
  • Калабрези
    11'
  • Себальос
    9'
Перед матчем

Онлайн
Италия U-21 - Испания U-21
Чемпионат Европы (до 21 года) - 16 июня 2019

Футбол, Чемпионат Европы (до 21 года). Следите за матчем Италия U-21 – Испания U-21 на Eurosport.ru! 16 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Луиджи Ди Бьяджо или Луис Де ла Фуэнте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Италия U-21 и Испания U-21 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Италия U-21 и Испания U-21, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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