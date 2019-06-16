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Италия U-21 - Испания U-21

Чемпионат Европы (до 21 года) - 16 июня 2019

Футбол, Чемпионат Европы (до 21 года). Следите за матчем Италия U-21 – Испания U-21 на Eurosport.ru! 16 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Луиджи Ди Бьяджо или Луис Де ла Фуэнте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Италия U-21 и Испания U-21 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Италия U-21 и Испания U-21, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

