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- 2-ой тайм
- БонифациБастони88'
- ОйярсабальМир85'
- Солер83'
- Пеллегрини (P)82'
- Орсолини70'
- СубельдияФорнальс67'
- Кьеза64'
- КинКутроне60'
- Мандрагора49'
- Перерыв
- РуисМерино45'
- 1-ый тайм
- ДзаньолоОрсолини42'
- Кьеза36'
- Дзаньоло25'
- Вальехо24'
- Калабрези11'
- Себальос9'
Перед матчем
Онлайн
Италия U-21 - Испания U-21
Чемпионат Европы (до 21 года) - 16 июня 2019
Футбол, Чемпионат Европы (до 21 года). Следите за матчем Италия U-21 – Испания U-21 на Eurosport.ru! 16 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Луиджи Ди Бьяджо или Луис Де ла Фуэнте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Италия U-21 и Испания U-21 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Италия U-21 и Испания U-21, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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