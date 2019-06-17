Германия U-21
    -
    22:00
    17.06.19
    Стадион Фриули
    Дания U-21
      Чемпионат Европы (до 21 года) • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Германия U-21 - Дания U-21
      Чемпионат Европы (до 21 года) - 17 июня 2019

      Футбол, Чемпионат Европы (до 21 года). Следите за матчем Германия U-21 – Дания U-21 на Eurosport.ru! 17 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стефан Кунц или Нильс Фредериксен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Германия U-21 и Дания U-21 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Германия U-21 и Дания U-21, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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