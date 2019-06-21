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Англия U-21 - Румыния U-21

Чемпионат Европы U-21 - 21 июня 2019

Футбол, Чемпионат Европы U-21. Следите за матчем Англия U-21 – Румыния U-21 на Eurosport.ru! 21 июня 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Эдриэн Бутройд или Мирел Рэдой? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Англия U-21 и Румыния U-21 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Англия U-21 и Румыния U-21, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

