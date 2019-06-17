В Италии и Сан-Марино стартовал молодежный чемпионат Европы.

В центральном матче дня встречались «скуадра адзурра» и сборная Испании. Испанцы открыли счет потрясающим голом. Полузащитник мадридского «Реала» Даниэль Себальос возился с мячом и наконец ахнул в правую девятку – голкипер Алекс Мерет не достал.

На 36-й минуте ему ответил лидер итальянцев Федерико Кьеза. Полузащитник «Фиорентины» получил мяч на левом фланге, обыграл защитника, заметил движение вратаря Унаи Симона и вместо подачи пробил с острого угла. Кипер не спас.

После перерыва Италия забила второй и вышла вперед. После потери испанцев мяч загрузили в штрафную, вышедший на замену Патрик Кутроне протаранил защиту и скинул во вратарскую Кьезе, Федерико сделал дубль.

А на 83-й минуте Лоренцо Пеллегрини из «Ромы» забил назначенный с VAR пенальти.

3:1 – Италия одержала первую победу на домашнем турнире.

В одной группе с Италией и Испанией играют Бельгия и Польша.

Матч судил голландский арбитр Сердар Гозюбююк, который в апреле 2019-го поругался с тренером «Витесса» Леонидом Слуцким.

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