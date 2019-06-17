Eurosport
Потрясные голы Себальоса и Кьезы с молодежного Евро – один в девятку, другой с острейшего угла
И это только первый день турнира.
В Италии и Сан-Марино стартовал молодежный чемпионат Европы.
В центральном матче дня встречались «скуадра адзурра» и сборная Испании. Испанцы открыли счет потрясающим голом. Полузащитник мадридского «Реала» Даниэль Себальос возился с мячом и наконец ахнул в правую девятку – голкипер Алекс Мерет не достал.
На 36-й минуте ему ответил лидер итальянцев Федерико Кьеза. Полузащитник «Фиорентины» получил мяч на левом фланге, обыграл защитника, заметил движение вратаря Унаи Симона и вместо подачи пробил с острого угла. Кипер не спас.
После перерыва Италия забила второй и вышла вперед. После потери испанцев мяч загрузили в штрафную, вышедший на замену Патрик Кутроне протаранил защиту и скинул во вратарскую Кьезе, Федерико сделал дубль.
А на 83-й минуте Лоренцо Пеллегрини из «Ромы» забил назначенный с VAR пенальти.
3:1 – Италия одержала первую победу на домашнем турнире.
- В одной группе с Италией и Испанией играют Бельгия и Польша.
- Матч судил голландский арбитр Сердар Гозюбююк, который в апреле 2019-го поругался с тренером «Витесса» Леонидом Слуцким.
3 мяча, сделавшие Украину чемпионами мира. И еще 1 корейский гол