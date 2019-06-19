Полузащитник «Манчестер Сити» и молодежной сборной Англии Фил Фоден открыл счет в матче чемпионата Европы U-21 против сверстников из Франции.

Фоден на дриблинге дотащил мяч до штрафной, попутно обыграв половину команды «трехцветных», и неотразимо пробил в угол.

Французы нашли силы на камбэк, забив на 89-й и 90-й минутах – 2:1.

Фоден вошел в число претендентов на награду Golden Boy – лучшему игроку до 21 года.

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