Игрок Австрии U-21 получил жуткую травму – его нога треснула, как тростинка
Арбитр показал оппоненту Ханнеса Вольфа красную карточку, хотя он, кажется, не виноват.
Игрок сборной Австрии U-21 Ханнес Вольф получил тяжелую травму в матче против сборной Сербии.
Во втором тайме Вольф поборолся за мяч с игроком сербов Вукашином Йовановичем и заработал жуткий перелом ноги. Арбитр показал Йовановичу красную карточку, хотя серб имел косвенное отношения к травме Вольфа.
Австрия U-21 выиграла у Сербии U-21 со счетом 2:0, Вольф забил победный мяч.
- На клубом уровне Ханнес выступает за «Ред Булл» из Зальцбурга.
- Сайт Transfermarkt оценивает 20-летнего Вольфа в 20 миллионов евро.
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