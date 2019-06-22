Румынская базука похоронила шансы сборной Англии на плей-офф молодежного Евро
Красивый финал сенсационной победы.
Форвард «Стяуа» и сборной Румынии Флоринел Коман эффектно похоронил сборную Англии на молодежному Евро-2019.
В добавленное время нападающий окончательно оформил победу Румынии, сначала приняв мяч на грудь, а затем послав его в девятку.
- Коман этим голом оформил дубль, который помог румынам победить – 4:2.
- Сборная Англии после второго поражения подряд лишилась шансов на выход из группы.
- Румыния и Франция разыграют первое место в группе в очной встрече 24 июня.
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