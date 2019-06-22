Форвард «Стяуа» и сборной Румынии Флоринел Коман эффектно похоронил сборную Англии на молодежному Евро-2019.

В добавленное время нападающий окончательно оформил победу Румынии, сначала приняв мяч на грудь, а затем послав его в девятку.

Коман этим голом оформил дубль, который помог румынам победить – 4:2.

Сборная Англии после второго поражения подряд лишилась шансов на выход из группы.

Румыния и Франция разыграют первое место в группе в очной встрече 24 июня.

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