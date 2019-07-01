Молодежная сборная Испании обыграла Германию в финале чемпионата Европы для игроков младше 21 года – 2:1.

Счет на восьмой минуте открыл Фабиан Руис. Испанцы убежали в атаку три в три, Руиса никто не встретил, и Фабиан без помех пробил с 20 метров в нижний угол. Александр Нюбель не дотянулся.

Второй гол испанцы оформили на 68-й. После долгой атаки пиренейцев последовал дальний удар, который Нюбель отбил перед собой. Дани Ольмо успел на добивание и перекинул немецкого кипера.

Гол престижа Германия забила за три минуты до конца основного времени, и он получился очень красивым. Надим Амири принял мяч в 30 метрах от ворот испанцев и положил гениальную свечу за спину Антонио Сиверы.

Сборная Испании в пятый раз выиграла молодежное Евро, сравнялась с Италией в статусе самой титулованной команды.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2021 году в Венгрии и Словении.

Фабиан Руис: «Мама не разрешает мне ездить по Неаполю из-за специфического стиля вождения»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android