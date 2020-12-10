В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы среди молодежных команд. Сборная России попала в квартет с Исландией, Данией и Францией.

Вот полный состав чемпионата Европы:

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Группа А: Венгрия, Румыния, Нидерланды, Германия.

Группа В: Словения, Чехия, Италия, Испания.

Группа С: Россия, Исландия, Дания, Франция.

Группа D: Хорватия, Швейцария, Португалия, Англия,

В последний раз сборная России играла на Евро в 2013-м и заняла последнее место в группе. В 2020-м команда Михаила Галактионова прошла квалификацию из группы с Польшей, Болгарией, Сербией, Эстонией и Латвией.

  • Групповой этап пройдет с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении.
  • Группы A и C сыграют в Венгрии, группы B и D сыграют в Словении.
  • Матчи плей-офф пройдут с 31 мая по 6 июня - их примут два стадиона в каждой из принимающих стран.

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