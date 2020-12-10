В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы среди молодежных команд. Сборная России попала в квартет с Исландией, Данией и Францией.

В последний раз сборная России играла на Евро в 2013-м и заняла последнее место в группе. В 2020-м команда Михаила Галактионова прошла квалификацию из группы с Польшей, Болгарией, Сербией, Эстонией и Латвией.