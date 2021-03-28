Россия U-21 - Франция U-21

Футбол, Чемпионат Европы U-21. Следите за матчем Россия U-21 – Франция U-21 на Eurosport.ru! 28 марта 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Михаил Галактионов или Сильвен Риполь? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия U-21 и Франция U-21 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Россия U-21 и Франция U-21, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

