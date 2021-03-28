Португалия U-21
    -
    22:00
    28.03.21
    Спортивный парк Стожице
    Англия U-21
      Чемпионат Европы U-21 • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Португалия U-21 - Англия U-21

      Футбол, Чемпионат Европы U-21. Следите за матчем Португалия U-21 – Англия U-21 на Eurosport.ru! 28 марта 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Руи Хорхе или Эдриэн Бутройд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Португалия U-21 и Англия U-21 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Португалия U-21 и Англия U-21, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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