Дания U-21
    -
    22:00
    31.05.21
    Стадион Состой Ют
    Германия U-21
      Чемпионат Европы U-21 • 1/4 финала
      Групповой этап
      Перед матчем

      Дания U-21 - Германия U-21

      Футбол. Следите за матчем Дания U-21 – Германия U-21 на Eurosport.ru! 31 мая 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Albert Capellas Herms или Стефан Кунц? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дания U-21 и Германия U-21 и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Дания U-21 и Германия U-21, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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