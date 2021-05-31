Португалия U-21 - Италия U-21

Футбол. Следите за матчем Португалия U-21 – Италия U-21 на Eurosport.ru! 31 мая 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Руи Хорхе или Paolo Nicolato? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Португалия U-21 и Италия U-21 и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.

Сегодня встречаются Португалия U-21 и Италия U-21, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

