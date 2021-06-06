Германия U-21
Завершено
0
1
-
0
0
22:00
06.06.21
Спортивный парк Стожице
Португалия U-21
    Чемпионат Европы U-21 • Финал
    Плей-офф
    • 2-ой тайм
    • Германия U-21
    • Португалия U-21
    • Жота
      90'
    • Озджан
      90'
    • ОзджанStach
      90'
    • Раум
      90'
    • КонтеRamos
      86'
    • НмечаЯкобс
      85'
    • ДоршJanelt
      85'
    • ФлорентинуФернандеш
      83'
    • ВиртцAdeyemi
      68'
    • БеришаБуркардт
      68'
    • 59'
    • VitinhaЖота
      59'
    • Braganca
      58'
    • Нмеча
      49'
    • Перерыв
    • Германия U-21
    • Португалия U-21
    • МотаЛеау
      45'
    • 1-ый тайм
    • Германия U-21
    • Португалия U-21
    • Нмеча
      43'
    • Виртц
      12'
    Перед матчем

    Германия U-21 - Португалия U-21

    Футбол. Следите за матчем Германия U-21 – Португалия U-21 на Eurosport.ru! 6 июня 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Стефан Кунц или Руи Хорхе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Германия U-21 и Португалия U-21 и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
    Сегодня встречаются Германия U-21 и Португалия U-21, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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