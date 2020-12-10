Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал для Eurosport итоги жеребьевки Евро-2021. Сборная России сыграет с Францией, Дание и Исландией.

– Думаю, группа сложная. Скорее всего, французы займут первое место. Они традиционно фавориты. У датчан также в последние годы хорошая, играющая команда. Исландцы на слуху в последнее время, у них подбирается неплохой состав. В стране вкладывают большие усилия в развития футбола. Так что соперники попались непростые. Шансы, конечно, есть, однако гарантий дать никто не может.

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– С 2013 года Россия не играла в финальной части Евро. В чем особенность нынешнего поколения?

– Кстати, в то время тяжелее было пройти отбор, сейчас формат стал полегче. Сила нашей команды в том, что все игроки стартового состава, да и запаса, регулярно выступают в клубах. У них уже большой опыт выступлений, а это важно на таком уровне. Те же игроки ЦСКА давно выступают в основе, показали себя в Европе. Так что команда у нас сильная.

– Групповой этап пройдет в конце марта, прямо в разгар сезона. Это станет проблемой?

– Вообще никаких проблем. Все в одинаковых условиях, наоборот, игроки будут в тонусе.

Групповой этап пройдет с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении.

Группы A и C сыграют в Венгрии, группы B и D сыграют в Словении.

Матчи плей-офф пройдут с 31 мая по 6 июня – их примут два стадиона в каждой из принимающих стран.

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