Опубликовано 15/03/2021 в 10:41 GMT | Обновлено 15/03/2021 в 10:42 GMT

Тренерский штаб молодежной сборной России объявил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет 23-31 марта в Венгрии.

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит»).

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Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба – «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба – ЦСКА), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив»).

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»).

На официальном сайте РФС также сообщается, что в матчах группового этапа из-за травм не примут участия Матвей Сафонов («Краснодар»), Максим Глушенков («Химки») и Алексей Татаев («Млада Болеслав»).

Соперники по групповому этапу – Исландия, Франция и Дания. Матчи состоятся 25, 28 и 31 марта.

Подготовка к турниру начнется 18 марта в Новогорске.

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