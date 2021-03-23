В марте в Венгрии и Словении состоится групповой этап чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд. В турнире примут участие 16 команд, в том числе сборная России под руководством Михаила Галактионова.

Формат турнира

С 2021 года в финальной части участвуют не 8, а 16 команд. Их делят на четыре группы. Две лучшие сборные выйдут в 1/4 финала. В 2021 году из-за пандемии коронавируса финальная стадия будет разбита на две фазы. Групповой этап пройдет с 24 по 31 марта, а плей-офф – с 31 мая по 6 июня. Групповой этап состоится в восьми городах: Будапеште, Дьоре, Секешфехерваре, Сомбатхее (все – Венгрия), а также Целе, Любляне, Копере и Мариборе (все – Словения).

Молодежный чемпионат Европы Тарас Бурлак: «Я попал по ноге, не спорю» 12/06/2013 В 20:26

Группа А: Нидерланды, Германия, Венгрия, Румыния;

Группа B: Словения, Испания, Италия, Чехия;

Группа С: Россия, Дания, Франция, Исландия;

Группа D: Хорватия, Англия, Португалия, Швейцария.

Первые встречи плей-офф состоятся 31 мая в Будапеште, Секешфехерваре, Мариборе и Любляне, игры полуфинала пройдут 3 июня в Секешфехерваре и Мариборе. Финал запланирован на 6 июня в Любляне.

Расписание матчей сборной России

Молодежная сборная России Фото: Getty Images

Россия – Исландия: 25 марта, 20:00 (мск), стадион «Алькуфер» (Дьер)

Россия – Франция: 28 марта, 22:00 (мск), стадион «Спорткомплекс Халадаш» (Сомбатхей)

Дания – Россия: 31 марта, 19:00 (мск), стадион «Спорткомплекс Халадаш» (Сомбатхей)

Состав сборной России

В заявку попали 23 футболиста – 3 вратаря, 7 защитников, 10 полузащитников и 3 нападающих.

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит»).

Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба – «Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив»), Денис Макаров («Рубин»).

Нападающие: Вячеслав Грулев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА).

Где смотреть

Матчи группового этапа турнира с участием сборной России будут транслироваться на канале «Матч ТВ».

Молодежный чемпионат Европы Дзагоев: «Второй раз подряд судья ломает нам игру» 12/06/2013 В 20:20