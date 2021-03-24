Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы между сборными Италии и Чехии получил прямую красную карточку.
Игрок, права на которого принадлежат «Милану», потоптался на ноге у чешского нападающего Онджея Шашинки.
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- Сборные свели матч вничью – 1:1. У итальянцев забил Джанлука Скамачча, за чехов сыграл Джулио Маджоре, который отправил мяч в свои ворота.
- На 94-й минуте красную карточку также получил защитник Риккардо Маркицца – он заработал второе предупреждение.
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