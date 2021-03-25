24-31 марта в венгерских городах состоится групповой этап молодежного Евро, участие в котором примет сборная России. В соперниках у команды Михаила Галактионова – Исландия, Франция и Дания. Именно у французов играют самые дорогие футболисты турнира: сразу шестеро в топ-10 по данным Transfermarkt.

Резко выбивается стоимость двоих игроков – Камавинги из «Ренна» и Кунде из «Севильи». Их ценник – аж 60 миллионов евро. Дальше все примерно подравнивается в пределах 25-35 миллионов.

1. Эдуардо Камавинга (Франция, «Ренн») – 18 лет, 60 миллионов евро;

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2. Жюль Кунде (Франция, «Севилья») – 22 года, 60 миллионов евро;

3. Ибраима Конте (Франция, «Лейпциг) – 21 год, 35 миллионов евро;

4. Каллум Хадсон-Одои (Англия, «Челси») – 20 лет, 35 миллионов евро;

Каллум Хадсон-Одои Фото: Getty Images

5. Бубакар Камара (Франция, «Марсель») – 21 год, 32 миллиона евро;

6. Сандро Тонали (Италия, «Милан») – 20 лет, 32 миллиона евро;

7. Кёртис Джонс (Англия, «Ливерпуль») – 20 лет, 30 миллионов евро;

8. Уэсли Фофана (Франция, «Лестер») – 20 лет, 30 миллионов евро;

9. Жонатан Иконе (Франция, «Лилль») – 22 года, 28 миллионов евро;

10. Тринкау (Португалия, «Барселона») – 21 год, 25 миллионов евро.

Первого футболиста из России можно найти на 45-м месте: нападающий ЦСКА Федор Чалов стоит 12 миллионов евро, его трансферная стоимость снизилась на 4 миллиона. Вратарь «Спартака» Александр Максименко – 53-й (11 миллионов), вингер «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов – 64-й (9 миллионов). В топ-100 также попали армейцы Иван Обляков и Игорь Дивеев (7,5 и 6 млн).

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