Опубликовано 25/03/2021 в 18:52 GMT | Обновлено 25/03/2021 в 18:53 GMT

Молодежная сборная России стартовала на чемпионате Европы-2021 U-21 с победы над Исландией.

На 30-й минуте Арсен Захарян заработал пенальти, и на 31-й Федор Чалов уверенно реализовал 11-метровый. На 42-й минуте Чалов отдал пас на левый фланг Наиру Тикнизяну, крайний защитник вышел один на один с голкипером и аккуратно перекинул вратаря.

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А на первой добавленной минуте первого тайма Захарян протаранил оборону и проткнул мяч в сетку мимо соперника.

В начале второго тайма Денис Макаров накрутил защитников на правом краю штрафной и точно пробил в дальний угол.

Форвард исландской молодежки Свейнн Арон Гудьонсен отыграл один мяч, но это был максимум для северной сборной. Россия выиграла со счетом 4:1 и временно возглавила группу C.

Для 17-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна этот матч стал дебютным в составе России. Его впервые вызвали в национальную команду перед началом Евро-2021.

В основе Исландии вышли, в частности, Свейнн Арон Гудьонсен (сын экс-форварда «Челси» и «Барселоны» Эйдура Гудьонсена) и 22-летний полузащитник борисовского БАТЭ Виллюм Тор Виллюмссон.

Следующий матч молодежка проведет против Франции. Вторая встреча состоится в венгерском Сомбатхее и начнется 28 марта в 23:00 по московскому времени.

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