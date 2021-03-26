На чемпионат Европы U-21 в Словению и Венгрию приехало 92 футболиста. Среди них – заметные игроки из топ-5 чемпионатов, но настоящие суперзвезды до турнира не добрались.

После объявления заявок на турнир главной звездой должен был стать Мэйсон Гринвуд, но форвард «МЮ», которого Transfermarkt оценил в 50 миллионов евро, получил травму и покинул расположение молодежной сборной Англии. Вместо него позвали полузащитника «Норвича» Тодда Кантуэлла. Парень крут и пару лет назад сверкал в АПЛ вместе с Теему Пукки (6+2 по системе «гол+пас»), но по уровню медийности до Гринвуда не дотягивает. Возможно, Мэйсон вернется к матчам плей-офф (если Англия туда выйдет), запланированным на 31 мая – 6 июня.

После вылета форварда «МЮ» выбрать главного монстра стало в разы сложнее. На громкий статус претендуют испанец Рики Пуч (хотя в сборной U-21 он сидит на лавке, как и в «Барсе»), француз Эдуардо Камавинга из «Ренна», португалец Франсишку Тринкау из той же «Барселоны» и – теперь уже точно главная надежда Англии – Каллум Хадсон-Одои из «Челси». Есть парни и попроще, которые обязательно сверкнут, а через пару лет мощно раскроются, но список участников молодежного Евро-2021 мог быть намного внушительнее.

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Главный критерий участия в турнире – возраст. Приехать на молодежный Евро-2021 мог любой игрок, рожденный не позднее 1 января 1998 года, то есть не старше 23 лет двух месяцев и 23 дней. Для понимания: в десятке самых дорогих футболистов мира по оценке Transfermarkt есть сразу 4 игрока, которые могли бы выступить на Евро U-21, но что-то не срослось.

В одну только сборную Англии можно было привлечь готовых звезд АПЛ и Бундеслиги Джейдона Санчо, Трента Александер-Арнольда, Фила Фодена, Букайо Сака, Деклана Райса, Мэйсона Маунта, Риса Джеймса и Джуда Беллингема. Добавьте к ним Мэйсона Гринвуда и Каллума Хадсон-Одои и получите команду, вполне способную биться за медали даже взрослого Евро.

Есть сразу несколько причин, почему пара десятков топ-игроков не приехала на молодежный чемпионат Европы. Самая банальная – их вызвали в основную сборную. Такая отмазка у всех топовых англичан, кроме Санчо (у него травма) и ТАА (о нем чуть позже), Мбаппе, Педри, Де Лигта, Доннаруммы, Хаверца, Фелиша, Торреса, Нету и Кина.

Из-за вызова ко взрослым в Венгрию и Словению не приехали даже некоторые парни, проходящие на Евро U-19. Например, Йоахим Лёв пригласил в бундестим Флориана Виртца (17 лет и 10 месяцев) и Джамала Мусиалу (18 лет и 26 дней).

История с Трентом вообще уникальна. Да, он давно позиционируется, как игрок основной сборной и, возможно, лучший правый защитник Англии, но Гарет Саутгейт не вызвал его на матчи отбора к ЧМ-2022 из-за слабой формы. И скрепил это общими словами о будущем: «В последние время он играл не на том уровне, который показывал последние несколько лет. У него большой талант. Уверен, в будущем он сыграет важную роль в сборной Англии».

Трент Александер-Арнольд, сборная Англии Фото: Getty Images

Причина отсутствия на турнире Эрлинга Холанна и Мартина Эдегора прозаична. Молодежная сборная Норвегии без главных звезд, которых опять-таки давно вызывают в основную сборную, не прошла квалификацию, вчистую уступив Нидерландам и Португалии, которые набрали по 27 очков из 30 возможных.

Еще один фактор, помешавший турниру обрести несколько суперзвезд – травмы. Например, Уссема Ауара, который в сезоне-2019/20 дотащил «Лион» до полуфинала ЛЧ, даже вызвали на турнир, но потом вместе с Муссой Диаби отзаявили из-за повреждений. У сборной России по той же причине выпал Константин Кучаев, на чье место взяли форварда «Динамо» Константина Тюкавина, а португальцы не досчитались Рафаэла Леау из «Милана».

Конечно, в формирование заявок не могла не вмешаться пандемия – она заблокировала дорогу в сборную Италии форварду «Интера» Андреа Пинамонти. В середине марта игроков миланского клуба посадили на карантин, который чуть позже отменили. В итоге во взрослые сборные игроки уехали, а вот Пинамонти в молодежку не позвали.

Но все названные причины меркнут по сравнению с невызовом в сборную России U-21 Николая Рассказова. Говорят , что защитника тульского «Арсенала» отцепили из-за драки с Наилем Умяровым после проигранного в отборе матча с Польшей. Сборная тогда поставила выход на молодежный Евро под вопрос, а спартаковцы, по словам источника «Чемпионата», едва не наваляли друг другу прямо в раздевалке: «Перепалка была, а во время нее звучали предложения подраться один на один. Сейчас футболисты уже помирились, но этот эпизод повлиял на карьеру Рассказова в молодежной сборной».

Молодежная сборная России Фото: Getty Images

Причин отсутствия на молодежном Евро-2021 главных звезд много, но общий посыл таков: в современном футболе молодые парни становятся топами еще до проведения турниров в их возрастной группе. Они жгут за основные сборные раньше, чем этого ожидает УЕФА, и даже, как, например, Мбаппе, становятся чемпионами мира среди взрослых уже в 19 лет. Футбольные топари становятся все моложе и уже готовятся к свержению Роналду, Месси и остальных, а сделать это можно явно не на Евро U-21.

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