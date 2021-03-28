На разминке перед матчем второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021 Россия – Франция снова прозвучала русская музыка.
Перед стартовой встречей России с Исландией организаторы удивили зрителей тем, что включили «Дорожную» группировки «Ленинград». Этот же трек врубили и до стартового свистка игры с Францией на стадионе в Дьоре.
Но кроме песен Сергея Шнурова в Венгрии врубили еще и «Сектор Газа». На арене в Сомбатхее после приезда команд на стадионе разносился «Туман» Юрия Хоя. Слышны строчки куплета «И мертвый месяц еле освещает путь, И звезды давят нам на грудь, не продохнуть». Видео сняли корреспонденты информагентства «РИА Новости».
Чемпионат России
Логотип ЦСКА сравнили с Путиным, пьющим водку в меховой шапке
- Россия в первом матче Евро-2021 U-21 разгромила Исландию со счетом 4:1.
- Во второй встрече русская молодежка быстро пропустила два пенальти от Франции и уступает к 30-й минуте со счетом 0:2.
Чемпионат России
Слуцкий о судьях: «Сволочь, я создам тебе максимум геморроя»
ЧМ. Квалификация. Европа
Судья Левников встал на одно колено перед матчем Англии