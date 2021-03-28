Молодежная сборная России проиграла сверстникам из Франции во втором матче Евро U-21 со счетом 0:2. Голы забили Одсонн Эдуар и Жонатан Иконе. Оба мяча Александр Максименко пропустил с пенальти из-за фолов Павла Маслова.
Теперь в активе молодежных команд России и Франции одинаковое количество очков: по три. Первое место в группе C чемпионата Европы занимает сборная Дании. Она набрала 6 очков в 2 играх.
- Следующий матч России U-21 пройдет 31-го марта против ровесников из Дании. Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Французы в последнем туре Евро U-21 сойдутся с Исландией в аналогичное время.
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