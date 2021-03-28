Молодежная сборная России разрезала защиту французов уже на пятой минуте. Павел Маслов осторожно подтянул мяч к финальной трети, где отрывистые действия подарили Арсену Захаряну острый удар – его отбил Альбан Ляфон. Казалось, что юная сборная продавит ослабевших топов, штаб которых репрессировал звезд за неожиданное поражение от Дании. К середине тайма стало понятно, что это была иллюзия.

Первые полчаса игры превратили Маслова в антигероя дня на молодежном Евро. Сначала небрежный стык, затем рука в широком положении – молодежку подкосили именно два пенальти, причиной которых стала игра защитника «Спартака». Его регулярные ошибки (из последнего – еще и автогол в матче с «Динамо») – плод медленной оценки ситуации, анализа зоны и слежки за оппонентами. Маслов не всегда считывает, в какой позиции находится соперник. Это приводит к ошибкам.

Осечки Павла придавили всю сборную. После 25-й минуты, которую Жонатан Иконе отметил эстетичным пенальти, команда Михаила Галактионова стала сникать на глазах. Жюль Кунде легко лишил молодежку магии Захаряна, а Ибраима Конате сжал опекой Федора Чалова. Не удавались и проходы по флангам: Денис Макаров, который сверкнул дриблингом в матче с «Зенитом», регулярно спотыкался об Адриена Трюффера.

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Молодежка фонила беспомощностью. Если бы в мире спортивной журналистики не существовало избитой фразы «отлетать в единоборствах», ее бы придумали после этой игры. Франция легко навязывала сопернику суровый футбол, пусть даже лениво подходила к взлому чужой защиты: первый удар в створ с игры команда Сильвена Риполя нанесла лишь на 43-й минуте.

Одсонн Эдуар и Роман Евгеньев, Россия U-21 – Франция U-21 Фото: Getty Images

После перерыва игру молодежки освежили Александр Ломовицкий и Вячеслав Грулев, но даже их вклад не помог забить Чалову: вокруг Федора постоянно росли заслоны из защитников Франции. Россия прихватила мяч и территорию, но трансформировать их в моменты не смогла. На протяжении всего тайма французы казались более взрослыми и степенными.

Это подводит к ключевому выводу: оценка молодежки в последние недели была завышенной. Любой медиа-утюг трещал о таланте воспитанников «Динамо» и не только, а крупная победа над Исландией лишь подкрепила восторг.

У свежего поколения российских футболистов есть доминанты в стиле. Это легкость и техничность, какой нет у взрослой сборной. На ее фоне молодежка казалась глотком воздуха откуда-то с европейских футбольных полей. Отчасти это правда.

Но первый же громкий матч подсветил и слабости этого созыва. Сборная Франции смотрелась рациональнее. Надрыва российской молодежки не хватило. Ее игроки и тренерский штаб пока не знают, что такое матч-менеджмент, и тяжело переживают ошибки партнеров.

Можно ли назвать это следующим этапом роста? Да. Но и по общей эйфории это поражение ударит справедливо.

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