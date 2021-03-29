Молодежная сборная России проиграла матч второго тура группового этапа чемпионата Европы U-21. На стадионе в венгерском Сомбатхее русская национальная команда получила два быстрых мяча с пенальти и уступила Франции – 0:2.

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Чемпионат Европы U-21 Россия проиграла французам – оба мяча пропустили с пенальти 9 ЧАСОВ НАЗАД

Но у сборной Михаила Галактионова еще остаются хорошие шансы на выход в четвертьфинал – первый за 23 года, на такую стадию футболисты не забирались с Евро-1998. В последнем туре Россия сыграет с Данией на той же арене в Сомбатхее. Датчане – лидеры группы, которые сенсационно победили Францию (забили на 75-й минуте) и буднично расправились с аутсайдером из Исландии.

У скандинавской молодежки шесть очков после двух матчей плюс преимущество по очным встречам с французами – это ключевой показатель при равенстве баллов на финише. То есть для выхода из группы России нужно побеждать Данию – ничья оставляет русских на третьем месте и отправляет их по домам. Эта игра пройдет в среду, 31 марта, в 19:00 по московскому времени.

А если Россия не победит Данию, какие шансы?

Павел Маслов, Россия U-21 – Франция U-21 Фото: Getty Images

Но что если Россия с Данией расходятся миром, а в параллельном матче Франция неожиданно слышит финальный свисток с Исландией при равном счете на табло? Нет, это результат тоже в пользу Les Blues – по все тем же дополнительным показателям французы выше за счет успеха в личной игре, спасибо двум пенальти имени Павла Маслова.

А если вдруг случится сенсация, и Исландия победит команду из Пятой республики, то северная молодежка все равно не поднимется выше третьей строчки в таблице. Там выше Россия, которая все наслаждается преимуществом очной встречи, – даже поражение от Дании не опустит русских ниже исландцев.

Так что сейчас не все зависит от футболистов Михаила Галактионова. Нужно однозначно набирать больше очков, чем Франция, – одинаковые результаты выводят в четвертьфинал соперников, а вовсе не Россию. Понятно только одно – нужно побеждать Данию и надеяться на гордость маленьких исландцев. Но победу русских над скандинавами это точно не отменяет.

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