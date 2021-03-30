Бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить молодежную сборную Англии. В футбольной ассоциации задумались об увольнении Энди Ботройда из-за выступления команды на Евро-2021.
Лэмпарда рассматривают как одного из кандидатов на пост главного тренера, но пока неизвестно, захочет ли он работать в сборной. Конкурентами Лэмпарда считаются Стив Купер, который выиграл чемпионат мира со сборной U-17, и Марк Уорбертон, в данный момент тренирующий «КПР», сообщает Daily Mail.
- Сборная Англии не набрала ни одного очка после 2 матчей, проиграв в группе Швейцарии (0:1) и Португалии (0:2).
- 31 марта англичане встретятся с Хорватией.
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