31 марта заканчивается розыгрыш группового этапа молодежного Евро: сборной России предстоит решающая встреча с Данией, лидером группы, за выход в плей-офф. Победы с любым счетом недостаточно – есть нюансы.

Котировки букмекеров

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Букмекеры не выделяют суперфаворита, но отдают небольшое преимущество России, несмотря на шесть очков датчан. Ничья гарантирует Дании не только плей-офф, но и первое место в квартете, поэтому мотивация не такая запредельная, как у команды Михаила Галактионова, которой нужно реабилитироваться после поражения от Франции.

Аналитики подозревают, что сборные не уйдут с поля без забитых голов – предлагается коэффициент 1,74 на «обе забьют». Также есть возможность поставить на гол любого из игроков: за 2,78 можно взять мяч авторства нападающего ЦСКА Федора Чалова, который открыл счет в матче с Ирландией.

Федор Чалов, сборная России Фото: Getty Images

Форма

Дания не показывает на поле чудес, но внезапно грохнула Францию – суперфаворита с самым дорогим составом на турнире. 1:0, победа над исландскими андердогами – и лидерство в группе как итог. Россия тоже уверенно начала с Исландией, выиграв со счетом 4:1, но потом пропустила два пенальти от французов, хотя по игре не проваливалась.

Защитника Павла Маслова, антигероя турнира, в третьем матче не будет – он нахватал желтых карточек и уже покинул расположение молодежки. Россия борется за второе место и выход из группы как раз с Францией, которая имеет те же три очка. Обыгрывать Данию необходимо с разницей в два мяча или больше. Победа в один мяч или ничья устроят, только если Франция потеряет очки с Исландией, а это, конечно, маловероятно.

Ориентировочный состав сборной России

Где смотреть

Матч начнется в 19:00 по московскому времени, в прямом эфире его покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». В текстовой трансляции на Eurosport.ru будет зажигать Дмитрий Панферов.

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