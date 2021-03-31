Молодежная сборная России после победы над Исландией и поражения от сборной Франции крупно проиграла сборной Дании и не вышла в плей-офф.

Парни Галактионова вышли с амбициозным планом на плей-офф, но уже к 11-й минуте с ним пришлось расстаться. Датчане начали плавно и мягко, а потом за две минуты нокаутировали сборную Галактионова. На десятой минуте Якоб Брун Ларсен легко реализовал выход один на один, а Андерс Дрейер следом наказал парней из России за ошибку Игоря Дивеева.

Второй тайм был чистой формальностью, а агония сборной России только продолжилась: уже на 90-й минуте Карло Хольсе довел счет до крупного.

Чемпионат Европы U-21 Какие звезды не приехали на Евро U-21 и что им помешало 26/03/2021 В 09:03

Матчи плей-офф состоятся с 31 мая по 6 июня.

В четвертьфиналах сыграют сборные Испании, Италии, Нидерландов, Германии, Дании, Франции, Португалии и Хорватии.

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