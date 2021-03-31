Молодежная сборная Хорватии проиграла англичанам, но все равно вышла из группы, оставив вне плей-офф чемпионата Европы команду Энди Ботройда.

Хорватская команда проигрывала 0:2 после голов Эберечи Эзе с пенальти Кёртиса Джонса, но на 91-й минуте Домагой Брадарич примерно с 25 метров вонзил мяч прямо в девятку ворот Аарона Рамсдейла.

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Благодаря голу Брадарича Хорватия опередила Англию и Швейцарию в таблице группы D за счет разницы забитых и пропущенных мячей в личных матчах между тремя командами. Когда матч закончился и стало понятно, что в плей-офф попали хорваты, Кёртис Джонс принялся возмущаться, за что получил красную карточку.

Transfermarkt оценил состав сборной Англии на молодежном Евро-2021 на 325,5 млн евро, а состав Хорватии – на 54,45. Самый дорогой юниор «шашечных» Ловро Майер в составе Англии занял бы лишь 15-е место (10 млн евро).

С первого места в группе D в плей-офф вышла Португалия, выбившая 9 из 9.

В четвертьфинале сборная Хорватии сыграет с командой Испании.

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