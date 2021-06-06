Сборная Германии стала триумфатором молодежного чемпионата Европы-2021 (для игроков не старше 21 года). В решающем матче, прошедшем в словенской Любляне, молодая Бундестим минимально превзошла Португалию – 1:0.

Единственный мяч на 49-й минуте забил нападающий бельгийского «Андерлехта» Лукас Нмеча, принадлежащий «Манчестер Сити». Автор победного гола стал также и лучшим бомбардиром турнира.

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Немцы выиграли молодежный чемпионат Европы в третий раз в истории. Они уже брали золото в 2009-м и 2017-м.

До 2019 года Нмеча представлял на молодежном уровне сборную Англии.

Сборная России пробилась в основную стадию, но финишировала третьей в группе, пропустив в плей-офф Данию и Францию.

11 июня стартует взрослый Евро.

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