Сборная Германии стала триумфатором молодежного чемпионата Европы-2021 (для игроков не старше 21 года). В решающем матче, прошедшем в словенской Любляне, молодая Бундестим минимально превзошла Португалию – 1:0.
Единственный мяч на 49-й минуте забил нападающий бельгийского «Андерлехта» Лукас Нмеча, принадлежащий «Манчестер Сити». Автор победного гола стал также и лучшим бомбардиром турнира.
Чемпионат Европы U-21
Испания прикончила Германию в финале молодежного Евро. Матч украсили 3 потрясающих гола
Немцы выиграли молодежный чемпионат Европы в третий раз в истории. Они уже брали золото в 2009-м и 2017-м.
- До 2019 года Нмеча представлял на молодежном уровне сборную Англии.
- Сборная России пробилась в основную стадию, но финишировала третьей в группе, пропустив в плей-офф Данию и Францию.
- 11 июня стартует взрослый Евро.
Чемпионат Европы (до 21 года)
«Менталитет «Арсенала». Бельерина высмеяли за то, что он не снял серебряную медаль Евро U-21
Чемпионат Европы (до 21 года)
Сели в Калужу. Как Германия остановила испанцев в финале молодежного Евро