Полузащитник казанского «Рубина» и молодежной сборной России Денис Макаров вошел в символическую сборную чемпионата Европы-2021 для игроков не старше 21. В команду вошли:

вратари: Андрей Влад (Румыния), Марко Карнесекки (Италия), Диогу Кошта (Португалия);

защитники: Давид Раум (Германия), Диогу Кейрош (Португалия), Нико Шлоттерберг (Германия), Мадс Бек Сёренсен (Дания), Перр Схюрс (Нидерланды), Виктор Нельссон (Дания), Ридле Баку (Германия), Хорхе Куэнка (Испания);

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полузащитники: Фабиу Виейра (Португалия), Дани де Вит (Нидерланды), Гонсало Вильяр (Испания), Витинья (Португалия), Никлас Дорш (Германия), Денис Макаров (Россия), Арне Майер (Германия);

нападающие: Лука Иванушец (Хорватия), Лукас Нмеча (Германия), Якоб Брюн-Ларсен (Дания), Дани Мота (Португалия), Хави Пуадо (Испания).

Турнир проходил в Словении и Венгрии, сборная России не преодолела групповой этап.

В финале Германия минимально победила Португалию – 1:0.

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