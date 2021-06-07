Полузащитник казанского «Рубина» и молодежной сборной России Денис Макаров вошел в символическую сборную чемпионата Европы-2021 для игроков не старше 21. В команду вошли:
вратари: Андрей Влад (Румыния), Марко Карнесекки (Италия), Диогу Кошта (Португалия);
защитники: Давид Раум (Германия), Диогу Кейрош (Португалия), Нико Шлоттерберг (Германия), Мадс Бек Сёренсен (Дания), Перр Схюрс (Нидерланды), Виктор Нельссон (Дания), Ридле Баку (Германия), Хорхе Куэнка (Испания);
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полузащитники: Фабиу Виейра (Португалия), Дани де Вит (Нидерланды), Гонсало Вильяр (Испания), Витинья (Португалия), Никлас Дорш (Германия), Денис Макаров (Россия), Арне Майер (Германия);
нападающие: Лука Иванушец (Хорватия), Лукас Нмеча (Германия), Якоб Брюн-Ларсен (Дания), Дани Мота (Португалия), Хави Пуадо (Испания).
- Турнир проходил в Словении и Венгрии, сборная России не преодолела групповой этап.
- В финале Германия минимально победила Португалию – 1:0.
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