Аль-Вахда
    -
    17:15
    16.10.20
    Al-Nahyan Stadium
    Hatta
      Чемпионат ОАЭ • Тур 1
      Календарь
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      Онлайн
      Аль-Вахда - Hatta
      Чемпионат ОАЭ - 16 октября 2020

      Футбол, Чемпионат ОАЭ. Следите за матчем Аль-Вахда – Hatta на Eurosport.ru! 16 октября 2020 года в 17:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Вук Рашович или Христос Кондис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аль-Вахда и Hatta и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аль-Вахда и Hatta, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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