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Аль Фуджайра - Шарджа

Чемпионат ОАЭ - 16 октября 2020

Футбол, Чемпионат ОАЭ. Следите за матчем Аль Фуджайра – Шарджа на Eurosport.ru! 16 октября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Goran Tufegdzic или Abdul Azeez Mohamed Ahmed Bakr? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аль Фуджайра и Шарджа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Аль Фуджайра и Шарджа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

