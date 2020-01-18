Eurosport
Негредо забил через 6 секунд после начала кубкового финала
Испанский ветеран мощно напомнил о себе и помог клубу взять Кубок ОАЭ.
Бывший нападающий сборной Испании Альваро Негредо забил сумасшедший мяч в финале Кубка ОАЭ.
Страйкер «Аль-Насра» побежал к штрафной соперника сразу после стартового свистка. Партнер, с которым Альваро разводил в центральном круге, закинул на Негредо, и тот в борьбе с двумя защитниками отправил мяч между ног киперу соперника.
- «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» со счетом 2:1 и взял трофей.
- 34-летний Негредо ранее выступал за «Реал» и «Манчестер Сити».
Клуб с острова возле Мадагаскара дошел до 1/16 Кубка Франции. Команда летает на матчи по 11 часов
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