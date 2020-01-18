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Негредо забил через 6 секунд после начала кубкового финала

Негредо забил через 6 секунд после начала кубкового финала
Eurosport

54 мин. назад

Испанский ветеран мощно напомнил о себе и помог клубу взять Кубок ОАЭ.

Бывший нападающий сборной Испании Альваро Негредо забил сумасшедший мяч в финале Кубка ОАЭ.

Страйкер «Аль-Насра» побежал к штрафной соперника сразу после стартового свистка. Партнер, с которым Альваро разводил в центральном круге, закинул на Негредо, и тот в борьбе с двумя защитниками отправил мяч между ног киперу соперника.

  • «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» со счетом 2:1 и взял трофей.
  • 34-летний Негредо ранее выступал за «Реал» и «Манчестер Сити».

Клуб с острова возле Мадагаскара дошел до 1/16 Кубка Франции. Команда летает на матчи по 11 часов

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