Бывший нападающий сборной Испании Альваро Негредо забил сумасшедший мяч в финале Кубка ОАЭ.

Страйкер «Аль-Насра» побежал к штрафной соперника сразу после стартового свистка. Партнер, с которым Альваро разводил в центральном круге, закинул на Негредо, и тот в борьбе с двумя защитниками отправил мяч между ног киперу соперника.

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» со счетом 2:1 и взял трофей.

34-летний Негредо ранее выступал за «Реал» и «Манчестер Сити».

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