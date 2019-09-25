Eurosport
Стал гонщиком, спился, исчез. Угадай, что стало с «Ливерпулем», убившим «Милан» в финале ЛЧ-2005
Танец Ежи Дудека во время серии пенальти невозможно забыть.
14 лет назад прошел величайший финал Лиги чемпионов. В огнедышащем Стамбуле «Милан» с Шевченко, Пирло, Мальдини и другими монстрами завалил «Ливерпулю» гол уже на первой минуте игры. К перерыву Джеррард, Каррагер, Барош и компания горели 0:3.
Но в начале второго тайма все перевернулось: за шесть минут «красные» отгрузили «россонери» три гола и перевели игру в экстратайм. В серии пенальти сумасшедший поляк Дудек потащил удары Пирло и Шевченко, а Сержиньо промазал сам. Eurosport.ru предлагает угадать, как сложилась судьба героев того «Ливерпуля».
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