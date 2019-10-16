Паоло Мальдини рассказал о своем отношении к финалу Лиги чемпионов-2004/05, когда «Милан» к перерыву вел 3:0, но в начале второго тайма пропустил столько же и проиграл в серии пенальти.

«Мой гол в финале 2005 гола был самым быстрым и самым замечательным. Это был очень драматичный финал. Он показал, что нельзя ничего принимать как должное. Именно эта непредсказуемость делает спорт восхитительным.

Меня смешит, что я сыграл в восьми финалах Лиги чемпионов, выиграл пять, но люди все равно вспоминают только стамбульский. Этот матч оставил серьезный отпечаток.

Я очень плохо помню победу над «Ливерпулем» спустя два года. Я выпил много обезболивающих. Помню гол Пиппо Издзаги, финальный свисток и чуть-чуть празднование. Когда через три дня мне делали операцию, то каждый раз, когда просыпался, спрашивал, мы выиграли или проиграли», – сказал Мальдини в интервью Football Italia.

Паоло Мальдини – совладелец клуба «Майами» в NASL и технический директор «Милана».

С 2005 года «Ливерпуль» не выигрывал Лигу чемпионов 14 лет, пока в 2019 не победил «Тоттенхэм» (2:0).

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