15 лет с матча «Ливерпуль» – «Милан». Герои Eurosport вспомнили, как смотрели легендарный финал

А вы помните, где и как следили за историческим матчем?

25 мая 2005-го состоялся легендарный финал Лиги чемпионов. К перерыву «Милан» вел у «Ливерпуля» со счетом 3:0, но во втором тайме «красные» бахнули исторический камбэк и в серии пенальти вырвали ушастый кубок. Герои Eurosport вспомнили эмоции о том матче.

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Первый финал ЛЧ в моей жизни случился еще в 2004-м, но тогда я мало что понимал. Какие-то португальцы уверенно дернули каких-то французов, даже русский игрок забил – подумаешь, ерундовый матч. Никакой интриги, никаких суперзвезд, только радостный Жозе Моуринью и грустный Дидье Дешам. Казалось, так в ЛЧ будет всегда, но уже на следующий год в Стамбуле выдали совсем другой финал.

Мне было плевать на «Ливерпуль» – в Англии я притапливал за «МЮ». «Милан» тоже вызывал ноль эмоций – Серию А я изучал по отчетам из журнала «Мой футбол». Пришлось искать альтернативную мотивацию не спать до часа ночи.

Дело в том, что в FIFA 2005 (игре, в которую я рубился весь сезон) не было режима праздничной церемонии. Ты выигрывал очередную чашку, и она подсвечивалась в клубном музее – не более того. Поэтому от финала ЛЧ я ждал именно момента, когда кто-нибудь поднимет кубок, а со всех сторон полетят ленты и конфетти. Сам футбол меня практически не волновал, но цель я выбрал правильную.

«Милан» – «Ливерпуль» Фото: Eurosport

Из того вечера я помню все, кроме церемонии награждения. То ли ее не показали, то ли я вырубил телик от обиды за несчастный «Милан», то ли просто вылетело из головы, но факт в другом – празднование «Ливерпуля» я полноценно и осознанно глянул только несколько лет спустя.

В истории футбола финал-2005 считается памятником несгибаемости, но это банально: когда ты сгораешь без шансов, а впереди целый тайм, у тебя нет вариантов. Надо мчаться вперед, ведь уже не так и важно, с каким счетом ты проиграешь – 0:3 или 0:10. Легко быть смелым, когда нечего терять.

Для меня главный урок совсем другой: если у тебя крупная фора, ты не имеешь права ее разбазаривать, иначе будешь страдать из-за этого всю жизнь. Шевченко признается, что даже сейчас проматывает ленту инстаграма, если случайно видит там сэйвы Дудека. Андрея можно понять, но грустить надо не из-за конкретного эпизода, а из-за чудовищного второго тайма.

«Милан», который шел к этому трофею целый год, зачем-то начал праздновать на 45 минут раньше. В этом и заключается основная мораль того финала: нет четкого рецепта, как отыграться с 0:3, зато есть куча вариантов, как отстоять свои 3:0.

«Никогда не сдавайся» – правильный, но довольно пустой и очевидный совет. «Никогда не сдувайся» – эта миссия гораздо сложнее, хотя поменялась всего одна буква. Круто, к 2007-му «Милан» усвоил урок и хладнокровно отомстил Мерсисайду. Жаль, что уже без Андрея Шевченко – его гештальт из 2005-го так и не закрылся.

Карло Анчелотти, финал Лиги чемпионов «Милан» – «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Лига чемпионов всегда казалась для меня самым манящим в футболе. О гонках в чемпионатах я узнавал из еженедельника «Футбола», а вот за ЛЧ мог следить сам – федеральные каналы выхватывали по две игры в туре.

Но каждый матч давался мне с боем. Для вечера у телика без звука многое должно было совпасть: неделя без двоек в дневнике (самое сложное), выполнение домашних дел и настроение родителей (самое неконтролируемое). В 2005-м я успешно выполнил два первых условия и с утра предвкушал вечер с «НТВ».

Но у предков оказались другие планы, и путь к единственному телику в их спальне был отрезан. «У тебя завтра контрольная, рано вставать», – эти доводы никак не укладывались в голове 14-летнего парня, которому плевать на алгебру. Я мечтал увидеть рубку праймового «Милана» с Дидой и Гаттузо, но меня не спасла даже красно-черная джерси Шевы, в которой я проходил весь день.

Самое смешное, что той ночью я уснул ближе к 02:00 – матч тогда уже закончился. Я фантазировал о возможных событиях, прокручивал разные сценарии и воображал Шевченко с ушастым кубком в руках. Утром я расстроился еще сильнее – диктор в новостях вопил о легендарном камбэке и лучшем финале в истории. Я с досадой посмотрел на родителей – они лишь виновато пожали плечами.

Андрей Шевченко, «Милан» Фото: Eurosport

«Бро, привет! – с трудом ворочал языком пьяненький кум на другом конце провода. – Смотришь же «Милан» – «Ливерпуль»? Можешь меня поздравить, я поставил тысячу бакинских на победу команды Шевы». Поздравить близкого человека очень хотелось, тем более что звонок последовал в перерыве и при счете 3:0 в пользу «россонери». Я бы так и сделал, но в голове всплыл собственный печальный опыт. Как-то на ночь глядя я зарядил в лайве на победу лидеров женского волейбольного чемпионата Италии против аутсайдера. Уже не помню даже названий команд, только счет 2:0 и 24:21 в пользу моих девчонок. Закончилось все приблизительно как в стамбульском финале: куча нереализованных матчболов, нервы, слезы и поражение. После феерического камбэка «Ливерпуля» кум не звонил мне пару дней. Как же я его понимал.

С легендарным матчем «Милан» – «Ливерпуль» у меня связана простая, но довольно трагичная история.

Мне тогда было 10 лет, на поздний футбол (ЛЧ начиналась в 22:45 мск) меня допускали редко. Ну, сами знаете – «завтра в школу», «нужно выспаться», вот эти все атрибуты. Короче, мы договорились с папой, что я смотрю игру до первого гола.

Как вы помните, Мальдини забил на первой минуте.

Самое странное, что за год до этого со мной приключилась аналогичная история во время матча Россия – Греция.

В ту стамбульскую ночь я отправился спать, а утром – перед школой – нашел на столе спасительную записку от отца. Он вручную расписал авторов голов и итоговый счет. Рядом лежала видеокассета с записанной серией пенальти.

Папа тогда уже ушел на работу, мама спала, а я – давайте приукрасим мою легенду – опоздал на первый урок. Долго мотал пленку и репитил ужасный промах Сержиньо.

«Ливерпуль» – «Милан», 2005 год Фото: Getty Images

Смотрел дома, болтая по телефону с другом, которому плевать на футбол. Не успел отвязаться от него к старту, а потом махнул рукой: больно быстро явный фаворит повел. Через час друг спросил: «Ну что?» «***** [блин], «Милан» 3:0 рвет». Он долго говорил, потом вдруг что-то спросил. Я не ответил.

– Ты тут?

– Что? Прикинь – 3:2 уже!

– Ну вот, а ты ныл. Сейчас еще сравняют!

И тут Гаттузо привозит 11-метровый!.. Признаться, не осознавал, что только что посмотрел легендарный матч. Больше эмоций вызвал эпичный Дудек в серии пенальти, ставший на лето дворовым мемом.

Опрос Вы смотрели тот финал? Да, болел за «Ливерпуль» Да, болел за «Милан» Нет, смотрел позже в записи Нет, не смотрел до сих пор

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