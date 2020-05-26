Хабиб рассказал, за кого болел в финале ЛЧ-2005 между «Миланом» и «Ливерпулем»

У Нурмагомедова был отличный вечер.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил финал Лиги чемпионов-2004/05 между «Миланом» и «Ливерпулем», который состоялся 15 лет назад – 25 мая.

«Смотрел этот матч и нереально за «Ливерпуль» болел», – написал 31-летний Нурмагомедов и приложил скриншот серии пенальти.

Смешанные боевые искусства Хабиб вспомнил бой, в котором установил рекорд UFC 18 ЧАСОВ НАЗАД

После первого тайма «Милан» вел со счетом 3:0, но во втором «Ливерпуль» отыгрался, и исход матча решала серия пенальти.

«Ливерпуль» реализовал три 11-метровых из четырех, «Милан» – два из пяти. Решающий удар запорол Андрей Шевченко.

15 лет с матча «Ливерпуль» – «Милан». Герои Eurosport вспомнили, как смотрели легендарный финал

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Лига чемпионов УЕФА Знаменитые судейские ошибки: «Ливерпуль» выжил в Стамбуле благодаря нырку Джеррарда 20 ЧАСОВ НАЗАД