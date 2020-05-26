Хабиб рассказал, за кого болел в финале ЛЧ-2005 между «Миланом» и «Ливерпулем»

«Милан» – «Ливерпуль», 2005 год
Фото: Getty Images
У Нурмагомедова был отличный вечер.
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил финал Лиги чемпионов-2004/05 между «Миланом» и «Ливерпулем», который состоялся 15 лет назад – 25 мая.
«Смотрел этот матч и нереально за «Ливерпуль» болел», – написал 31-летний Нурмагомедов и приложил скриншот серии пенальти.
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- После первого тайма «Милан» вел со счетом 3:0, но во втором «Ливерпуль» отыгрался, и исход матча решала серия пенальти.
- «Ливерпуль» реализовал три 11-метровых из четырех, «Милан» – два из пяти. Решающий удар запорол Андрей Шевченко.
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